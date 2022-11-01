В Башкирии по вине полицейского в ДТП едва не погибли мать с сыном: пострадавшие обратились в суд

Бирский межрайонный суд рассмотрел гражданское дело по иску двоих местных жителей к отделу МВД России по Альметьевскому району Татарстана, министерству финансов РФ о возмещении морального вреда, причиненного в результате незаконных действий правоохранительных органов.

Из материалов дела следует, что ночью 21 ноября 2021 года старший оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Альметьевскому району, управляя служебным автомобилем, незаконно доставлял женщину и ее сына из Бирска в отдел дознания ОМВД России по Альметьевскому району. Около села Новый Тумутук Куштиряковского сельсовета Бакалинского района Башкирии он, превысив допустимый скоростной режим, не справился с управлением: машина врезалась в металлический отбойник моста и упала в реку. Выплыв на берег, истцы в сырой одежде зимой на протяжении получаса продолжали движение в поисках помощи. На автодороге их в свой автомобиль посадила супружеская пара и отвезла в село Новый Тумутук, где им оказали первую помощь, после чего доставили в ближайшую больницу. Несмотря на предписание врачей о госпитализации, полицейский доставил их в отдел дознания, где с переломами и сотрясениями, без документов, их допрашивали на протяжении десяти часов. В связи с отказом в доставлении до Бирска, домой они добирались самостоятельно. 23 ноября мать с сыном обратились в больницу по месту жительства. Согласно заключениям судебно-медицинской экспертизы, в числе повреждений у них были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы, множественные ушибы туловища и головы.

«Из-за осложнений по физическому состоянию здоровья, ограничения полноценной работоспособности, учитывая чувство тревоги, страха перед смертью от того, что мать и сын могли вместе утонуть в реке, физической боли от переломов, ушибов и холода, пребывания в холодной воде, нахождения на холодном воздухе в сырой одежде на протяжении долгого времени, испытания шока и стресса, в результате незаконных действий сотрудников ОМВД по их доставлению на допрос, истцы считают, что им был причинен моральный и физический вред. Они просили суд взыскать с Российской Федерации в лице министерства финансов за счет казны Российской Федерации в счет возмещения морального вреда, причиненного в результате незаконных действий правоохранительных органов, сумму по 500 тысяч рублей в пользу каждого истца», — сообщили в пресс-службе суда.

Исковое заявление удовлетворено частично. В пользу истцов с министерства финансов за счет казны Российской Федерации в счет возмещения морального вреда, причиненного в результате незаконных действий правоохранительных органов, было взыскано по семь тысяч рублей. В остальной части исковых требований отказано. Решение в законную силу пока не вступило.