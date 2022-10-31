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31 Октября , 14:49

В Башкирии в квартире дочь нашла мертвой свою пожилую мать

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В городе Нефтекамске днем 30 октября в экстренные службы поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома найдена мертвой 82-летняя женщина. Как рассказал «Башинформу» собственный источник, по предварительным данным, бабушка ранее предпринимала попытки уйти из жизни добровольно. В этот раз на месте происшествия был найден нож, он был в крови, на теле пенсионерки обнаружено ножевое ранение. Послужило ли оно причиной гибели бабушки, либо смерть наступила по естественной причине (есть версия, что это был сердечный приступ — прим. ред.), теперь предстоит установить правоохранителям.

Известно, что пенсионерку нашла мертвой ее родная дочь, которая в течение дня звонила матери на телефон, но та не брала трубку.

В причинах и обстоятельствах случившегося сейчас разбираются стражи порядка.

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