В Башкирии разыскивается пропавшая без вести 93-летняя Елена Хлопкова

В Башкирии волонтеры сообщили о розыске пропавшей без вести 93-летней Елены Хлопковой. По данным добровольцев, пожилая жительница Иглино ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась в обед 31 октября.

Приметы: невысокого роста, около 145-150 см, худощавого телосложения, глаза светлые, волосы седые, лоб высокий.

Была одета в бежевую длинную кофту, зеленый халат с рисунком (крупные красные цветы), светлый розовый платок.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении, обратиться по телефонам: 112 (полиция), 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87 (дежурный номер РОО „Поиск Детей — Башкортостан“)», — обратились к гражданам волонтеры.