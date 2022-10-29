Во время пожара в селе Киргиз-Мияки погибло два человека

Сегодня в 06:02 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Советская в селе Киргиз-Мияки Миякинского района республики.

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В связи с поздним сообщением о пожаре, к моменту прибытия происходило открытое горение большей части дома.

В 06:10 пожар был локализован. В 06:20 открытое горение ликвидировано на площади 80 кв. метров.

К сожалению, в ходе тушения пожара в доме обнаружены погибшие женщина и мужчина 1977 и 1976 года рождения.

К тушению пожара привлекались 32 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 9 человек и 3 единицы техники.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.