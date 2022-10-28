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28 Октября , 15:11

В Оренбурге осудят организаторов кредитного кооператива «Семейная копилка», который работал в Уфе

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Заместитель прокурора Оренбургской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых организаторов кредитного потребительского кооператива «Семейная копилка». Его филиалы работали в Оренбурге, Уфе, Челябинске, Тюмени, Екатеринбурге, Казани, Перми и Москве.

По данным пресс-службы ведомства, обвиняемые с 2014 по 2019 год заключали с пайщиками договоры на инвестиционные займы, обещая высокий доход – до 18% годовых. Организация развернула широкую рекламную кампанию: выкупали эфиры на местных телеканалах, размещали новости в интернет-СМИ. Таким образом, введя в заблуждение более 1100 граждан, злоумышленники похитили у них деньги в размере 415 млн рублей.

В целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами они совершили с ними сделки и финансовые операции на сумму более 19 млн рублей. То есть некоторое время члены кооператива получали обещанные дивиденды и перезаключали соглашения.

В 2019 году следователи объявили организаторов «Семейной копилки», имеющей признаки финансовой пирамиды, в розыск. Сейчас расследование уголовного дела (ч. 4 ст. 159, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) завершено. Оно направлено в Ленинский районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу.

Автор:Ляйсан Закирова
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