МВД Башкирии устанавливает личность найденного мертвым мужчины

Возле жилого дома №64/5 по улице Бакалинской в Уфе полицейские 9 октября обнаружили труп неизвестного мужчины. До настоящего времени его личность так и не установлена.

На вид мужчине 40-45 лет, рост 170 см, волосы светло-русые, короткие, глаза карие. Был одет в черную куртку с капюшоном, черную кофту на замке, черное трико, черные кроссовки. Особые приметы: на верхней губе справа родинка, на левой руке отсутствует фаланга указательного пальца.

Всех, у кого есть какая-либо информация, которая может помочь установить личность погибшего, просят сообщить ее по телефону 8 (347) 279-33-82 или 02 (112 – с мобильного).