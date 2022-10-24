Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
24 Октября , 13:56

В Уфе женщине должны заплатить 100 тысяч рублей за травму, полученную при посадке в троллейбус

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Калининского района проверила факт дорожно-транспортного происшествия на улице Первомайской. Выяснилось, что в июне 2018 года водитель троллейбуса, не убедившись в безопасности посадки пассажиров в салон, начал движение. В итоге женщина, не успев зайти в транспорт, получила повреждение мениска и находилась на лечении и реабилитации.

Указанное происшествие стало основанием для обращения прокуратуры в интересах пострадавшей в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда. Суд посчитал требования обоснованными и обязал предприятие выплатить потерпевшей 100 тысяч рублей. Кроме того, водитель электротранспорта привлечен к административной ответственности по статье «нарушение правил дорожного движения» в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика