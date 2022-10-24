В Уфе женщине должны заплатить 100 тысяч рублей за травму, полученную при посадке в троллейбус

Прокуратура Калининского района проверила факт дорожно-транспортного происшествия на улице Первомайской. Выяснилось, что в июне 2018 года водитель троллейбуса, не убедившись в безопасности посадки пассажиров в салон, начал движение. В итоге женщина, не успев зайти в транспорт, получила повреждение мениска и находилась на лечении и реабилитации.

Указанное происшествие стало основанием для обращения прокуратуры в интересах пострадавшей в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда. Суд посчитал требования обоснованными и обязал предприятие выплатить потерпевшей 100 тысяч рублей. Кроме того, водитель электротранспорта привлечен к административной ответственности по статье «нарушение правил дорожного движения» в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.