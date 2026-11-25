Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении с 1 января 2027 года минимального размера оплаты труда до 28 935 рублей в месяц. С учётом районного коэффициента в 15%, установленного в Башкирии, для жителя республики МРОТ составит 33 275 рублей (до вычета НДФЛ).

— Обязанность работодателей устанавливать размер зарплаты не ниже уровня МРОТ прописана в ст. 133 Трудового кодекса РФ. Согласно ч. 3 этой статьи, месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени, не может быть ниже МРОТ, — пояснила корреспонденту «Башинформа» заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова.

Она добавила, что помимо районного коэффициента сверх МРОТ также должна начисляться оплата за сверхурочные, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, во вредных условиях. То есть в минимальный размер оплаты труда включаются выплаты, начисляемые за работу в пределах нормы рабочего времени и нормальных условиях.