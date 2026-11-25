Госдума приняла закон «О налоге на сверхдоходы». Это коснётся бизнеса по добыче ряда полезных ископаемых, пользующихся большим спросом. Общая ставка налога установлена на уровне 30%, для добычи золота — 20%.

Как отмечал председатель ГД Вячеслав Володин, чтобы государство могло расширить меры поддержки и выполняло социальные обязательства, нужно пополнять казну, в том числе за счёт справедливого налогообложения.

Указанным налогом облагается добыча: железа, алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, магния, многокомпонентной руды;

золота, серебра, платины, палладия, иридия, родия, рутения; горно-химического сырья.

От повышенного налога освобождена добыча: марганца, хрома, молибдена, вольфрама.

Повышенный налог не применяется, если участок в 2025 году не разрабатывался или если НДПИ составил менее 10 млн руб.