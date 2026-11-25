Госдума приняла закон «О налоге на сверхдоходы». Это коснётся бизнеса по добыче ряда полезных ископаемых, пользующихся большим спросом. Общая ставка налога установлена на уровне 30%, для добычи золота — 20%.
Как отмечал председатель ГД Вячеслав Володин, чтобы государство могло расширить меры поддержки и выполняло социальные обязательства, нужно пополнять казну, в том числе за счёт справедливого налогообложения.
Указанным налогом облагается добыча: железа, алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, магния, многокомпонентной руды;
золота, серебра, платины, палладия, иридия, родия, рутения; горно-химического сырья.
От повышенного налога освобождена добыча: марганца, хрома, молибдена, вольфрама.
Повышенный налог не применяется, если участок в 2025 году не разрабатывался или если НДПИ составил менее 10 млн руб.
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