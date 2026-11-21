За 25 минут собрать и сварить конкурсный образец, но современном оборудовании и оказаться лучшим предстояло специалистам сварочного производства из семи городов России: Уфы, Оренбурга, Челябинска, Казани, Кирова, Санкт-Петербурга и Москвы. Лучше всех, по мнению жюри чемпионата по лазерной сварке имени Нобелевских лауреатов Н. Г. Басова и А. М. Прохорова, это удалось сделать участнику из Челябинска. В рамках Российского промышленного форума в столице Башкирии эксперты оценивали прочность шва, отсутствие дефектов, точность и скорость работы.
Второе место присуждено Ришату Гарифуллину из Уфы, третье — Ильмиру Сафин, выступавший в качестве самовыдвиженца.
«Предприятиям республики нужны специалисты, которые уверенно работают на оборудовании нового поколения, и такие чемпионаты помогают их находить и растить. Для молодежи это возможность увидеть, что современный сварщик — это оператор сложнейших комплексов, востребованный профессионал. А для Башкортостана это вклад в кадровую базу нашей промышленности, которая сегодня задает темп развитию региона. Мы будем поддерживать такие площадки и дальше», — сказал исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Тимур Герасимов.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Башкирия сохранила лидерство в национальном рейтинге кластерных регионов.
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