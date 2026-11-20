На Инвесткарте России размещено 28 инвестпредложений в сфере промышленности на 18 млрд руб. Данные прозвучали в ходе Российского промышленного форума в Уфе. Всего на портале 56 бизнес-предложений для работы в Башкирии. Это проекты не только в промышленности, в том числе лёгкой и пищевой, но также в сфере туризма, электро- и теплоэнергетики, логистики, сельского хозяйства, и другие социально значимые проекты.

Башкортостан является одним из лидеров в России по количеству предлагаемых готовых решений. Инвесторы получают комплексную проработку, в том числе расчёт финансовых показателей, анализ рынка, информацию по мерам господдержки. К предложениям прикладываются видеовизуализации, которые позволяют оценить перспективы проекта и детально представить итоговый результат ещё на этапе принятия решения. Специальная структура берёт на себя взаимодействие с профильными министерствами, ведомствами и муниципальными образованиями.