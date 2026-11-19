В городе Салавате власти назначили на 18 декабря торги по реализации муниципальной недвижимости. Первый лот — нежилое помещение на улице Первомайской, 77а, площадью 265 кв. метров, с участком 8 соток. В этом году торги по нему прошли пять раз, но приватизация не состоялась. На шестой аукцион имущество предлагается по минимальной цене — с 50% скидкой от начальной цены 1 378 400 руб., итого за 689,2 тыс. руб.
Другой лот — недостроенный торговый центр по Первомайской, 62б, площадью 7369,2 кв. м, с участком 1,22 га. По этому объекту несостоявшимися стали девять аукционов в 2024-2026 годах. На этот раз власти предлагают реализацию за половину стартовой цены 8,94 млн руб., итого 4,47 млн руб.
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