В ООО «Газпром трансгаз Уфа» подвели итоги первого этапа реконструкции компрессорных станций КС-17А «Поляна» и КС-19А «Шаран» магистрального газопровода Уренгой–Новопсков. В периоды пикового потребления газотранспортная система работает с нагрузкой, близкой к проектным значениям. В этих условиях модернизация производственных мощностей приобретает особое значение для обеспечения бесперебойной транспортировки газа.
– Сегодня перед нашим предприятием стоят масштабные задачи по обеспечению надежных поставок природного газа в регионы страны. Меняются схемы газовых потоков, расширяется зона нашей ответственности. Модернизируя производственные мощности, мы подтверждаем готовность к решению этих задач. В кратчайшие сроки выполнен сложнейший комплекс работ, при этом обеспечено высокое качество. Благодарю коллектив Общества, подрядные организации и всех, кто участвовал в реализации проекта. Уверен, что такой же ответственный подход позволит нам успешно решать и новые производственные задачи, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов.
В честь завершения работ в Полянском и Шаранском управлениях состоялись торжественные мероприятия. Работники газотранспортного предприятия и представители подрядных организаций, внесшие значительный вклад в реконструкцию станций, были отмечены региональными и отраслевыми наградами.
– У нас реализуется план мероприятий по совместной деятельности с ООО «Газпром трансгаз Уфа». Предусмотренное обновление инфраструктуры имеет весомое значение для развития всей социально-экономической сферы республики и страны, – подчеркнул исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Тимур Герасимов.
Реконструкция компрессорных станций «Поляна» и «Шаран» магистрального газопровода Уренгой–Новопсков – значимый проект по модернизации газотранспортной инфраструктуры. Замена газоперекачивающих агрегатов с применением современных газотурбинных двигателей АЛ-31СТ уфимского производства стала практическим вкладом в укрепление технологической независимости отечественной газовой отрасли.
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