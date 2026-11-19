В честь завершения работ в Полянском и Шаранском управлениях состоялись торжественные мероприятия. Работники газотранспортного предприятия и представители подрядных организаций, внесшие значительный вклад в реконструкцию станций, были отмечены региональными и отраслевыми наградами.

– У нас реализуется план мероприятий по совместной деятельности с ООО «Газпром трансгаз Уфа». Предусмотренное обновление инфраструктуры имеет весомое значение для развития всей социально-экономической сферы республики и страны, – подчеркнул исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Тимур Герасимов.

Реконструкция компрессорных станций «Поляна» и «Шаран» магистрального газопровода Уренгой–Новопсков – значимый проект по модернизации газотранспортной инфраструктуры. Замена газоперекачивающих агрегатов с применением современных газотурбинных двигателей АЛ-31СТ уфимского производства стала практическим вкладом в укрепление технологической независимости отечественной газовой отрасли.