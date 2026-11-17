Реализация новостроек в октябре в регионе ожидаемо упала. В сравнении с «бодрым» сентябрём снижение составило 39%. Если тогда, перед ужесточением условий семейной ипотеки с 1 октября, застройщики продали 72 тыс. кв. м, собственно в октябре – 44 тыс.

Тем не менее общий объём реализации строящегося жилья с начала года составил 474 тыс. кв. м, и это на 11% больше, чем в январе – октябре 2025-го, по данным Дом.РФ.