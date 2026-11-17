Распоряжением правительства России республике на 2026 год из федерального бюджета выделено почти 55,7 млн руб. в рамках софинансирования поручительств при получении субъектами малого и среднего бизнеса заёмных средств в гарантийных фондах.

Например, в 2025 году бизнес Башкирии в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» смог воспользоваться госгарантиями для привлечения кредитов на общую сумму 3,11 млрд руб. Гарантийный фонд РБ заключил в прошлом году 198 договоров поручительств на 1,39 млрд руб.