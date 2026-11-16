В состав российской делегации, побывавшей с бизнес-миссией в Афганистане, вошли пять башкирских компаний из сфер сельского хозяйства и пищевой промышленности. Об этом сообщил министр торговли Башкирии Константин Климин на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
Миссия была однодневной, но две башкирские компании остались проработать детали соглашений. Как рассказал министр, афганская сторона заинтересовалась медицинским туризмом в Башкирию, обучением в аграрном и медицинском вузах, поставками промышленной техники, халяльной колбасы и кормов для племенных животных.
Из Афганистана можно импортировать сухофрукты и другую плодоовощную продукцию.
Глава Башкирии отметил, что в том регионе активно работают узбекские коллеги, и посоветовал «подключиться» к ним.
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