В Башкирии ввели в Перечень приоритетных ещё шесть инвестпроектов на общую сумму порядка 7,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства РБ. После презентации на «Инвестчасе» в Доме республики они получили одобрение и господдержку.

Крупнейший из них — бизнес-проект ООО «Ике Тау Групп» по строительству всесезонного курорта федерального уровня, при этом планируется создать почти 500 рабочих мест. Стоимость объекта — 6,8 млрд руб. На территории курорта будут размещены бассейн, крытая ледовая площадка, хилинг-центр, зал проведения мероприятий, банкетный зал, гостиничный комплекс.

Еще один проект – расширение производства по изготовлению закалочно-испарительных аппаратов в рамках комплексной программы импортозамещения. Компания «Флагком» намерена вложить в реализацию 0,5 млрд рублей и создать 20 рабочих мест в Туймазинском районе.

Также приоритетный статус получил проект Стерлитамакского завода модульных конструкций, который планирует развивать производство благодаря созданию производственного цеха площадью 2600 кв. м. Появление цеха обеспечит увеличение производственных мощностей и будет способствовать сокращению сроков изготовления продукции. Объем инвестиций по проекту составит 220 млн рублей. Количество новых рабочих мест – 57.

Компании «Алтын Ырыу», «Арина» и «Саннэ» намерены реализовать три проекта многофункциональных дорожных комплексов общей стоимостью более 175 млн рублей, создав в общей сложности 40 рабочих мест. Будущие объекты планируется разместить в Абзелиловском, Баймакском районах и в Уфе.