Всё больше несовершеннолетних становятся собственниками имущества. Чаще всего они получают доли в праве собственности на недвижимость, приобретенную с помощью материнского капитала. Также случается, что дети получают недвижимость в наследство. И всё это «детское» имущество — налогооблагаемое, напомнили в УФНС по РБ. Нужно отметить, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с согласия законных представителей вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом и уплачивать за него налоги. В других случаях налоги за детей должны уплатить родители, опекуны или другие представители.

Если по каким-либо причинам уведомление не пришло, законные представители могут получить его несколькими способами, например, лично в налоговой инспекции или МФЦ (с паспортом и свидетельством о рождении ребенка), или на сайте ФНС, где есть специальная функция «Семейный доступ».