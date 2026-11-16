Главное деловое событие отрасли в России ежегодно проводится министерством транспорта РФ. В этом году юбилейная, двадцатая по счету «Транспортная неделя» проводится с 14 по 20 ноября. Центральными мероприятиями станут XX международный форум и выставка «Транспорт России», которые развернутся 18–20 ноября в Гостином дворе.

«Нас ждет очень большая и важная программа. Начала работу „Транспортная неделя"-2026», — подчеркнул сегодня на оперативном совещании правительства РБ Радий Хабиров.

Напомним, одной из ключевых тем в числе обращений, поступивших на Прямую линию руководителю региона Радию Хабирову, стали дороги, а также вопросы ЖКХ и соцобслуживания, по которым Глава дал конкретные поручения руководителям ведомств. В частности, он анонсировал скорое открытие улицы Галле, а в конце года – обхода Стерлитамака. Рассказал о планах по реконструкции дорог Уфа — Дюртюли и Уфа — Инзер, реконструкции в Уфе улицы Октябрьской революции к 2028 году. По вопросу жителя поручил администрации Чишминского района в течение недели заделать ямы на дороге в деревне Калмашево. Привести в порядок дорогу на улице Тагана в уфимском Нагаево. А подтапливаемый участок дороги между сёлами Зуяково и Габдюково в Белорецком районе предложил забетонировать. По программе ремонта «фонящих» дорог больше всего обращений по межмуниципальным дорогам и улицам сел. Глава Башкортостана попросил доложить, что происходит с подачей тепла в здание автовокзала в Ишимбае.

Как ранее сообщил Башинформ, 16 ноября Радий Хабиров дал старт движению по новому участку улицы имени Города Галле в Уфе. Дорожники завершили строительство отрезка от проспекта Салавата Юлаева до улицы Комсомольской, который станет ключевым элементом масштабного транспортного коридора, связывающего федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Новый участок протяженностью 1,08 км позволит связать транспортные потоки с улицей Комсомольской и проспектом Октября, что существенно разгрузит главную городскую магистраль.

«Я сегодня хотел поблагодарить всех строителей, которые приняли участие в этой работе. У нас впереди очень большой объём работы по Затонскому мосту, мы в ближайшее время будем приступать к нему. И вообще в целом транспортная сеть Уфы постоянно находится в развитии, потому что Уфа увеличивается, агломерация увеличивается, и мы так и дальше будем строить», — отметил Радий Хабиров.