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12:15 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Производства сахара в Башкирии превысило 100 тысяч тонн

В министерстве сельского хозяйства Башкирии озвучили новые данные по производству сахара в регионе.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Как сообщили в министерстве, производство сахара из свеклы урожая 2026 года в республике составило 101,7 тысячи тонн. По последним данным, Чишминский сахарный завод и компания «Раевсахар» переработали 715 тысяч тонн корнеплодов с сахаристостью 14,2%, это немного выше, чем годом ранее. Всего же на предприятия вывезено 767 тысяч тонн свеклы.

Напомним, в этом году площади с сахарной свеклой в республике составили почти 40 тысяч гектаров. Аграрии Башкирии на сегодняшний день завершили сбор урожая. Валовой сбор корнеплодов превысил 1,6 млн тонн при средней урожайности 400 центнеров с гектара.

Как сообщал ранее «Башинформ», в прошлом «сахарном» сезоне оба завода Башкирии – в Раевском и Чишмах – переработали более 1,75 млн тонн свеклы урожая 2025 года. Предприятия произвели в общей сложности 238,3 тысячи тонн сахара. Это в несколько раз перекрывает потребности населения республики. 

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