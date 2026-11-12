Власти РФ уточнили меры поддержки бизнеса, пострадавшего от беспилотников

Правительство подписало постановление, приводящее в равновесие меры поддержки продавцам маркетплейсов «Вайлдберриз» (группа «РВБ») и «Озон» (группа «Интернет Решения»). Об этом сообщает минфин РФ.

Новым постановлением предусматривается, что поддержка будет оказываться хозяйствующим субъектам, пострадавшим от атак беспилотников, реактивных систем залпового огня и любых видов ракет.

Для бизнеса, работающего сразу на двух площадках, при принятии решения о поддержке будет учитываться совокупный ущерб.

Как и прежде, поддержку могут получать юридические лица и ИП, потерявшие больше 5% годового дохода. Если пострадавший бизнес зарегистрирован с 1 декабря 2025 года, то сравнение ущерба с размером выручки не требуется.

Также сокращён срок предоставления перечней пострадавших предпринимателей, которые платформа направляет в ФНС и в территориальные органы страховщика. Теперь их нужно будет направлять не позднее 5-го числа каждого месяца (а не 10-го).

Ранее сообщали, что поддержка является отсрочкой уплаты налогов на год. Кроме того, площадки предоставили селлерам свои меры — скидки или отмену платы за хранение, и другие.