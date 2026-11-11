Башкирия продолжит поддержку кластеров через Фонд развития промышленности

Об этом на Прямой линии с Главой республики заявил Радий Хабиров, отвечая на вопрос директора ООО «Корона» Рамиля Мамлеева.
– Всем руководителям хочу сказать, что работа Фонда развития промышленности будет продолжаться, – сказал Радий Хабиров. – Всё-таки у вас наш новый премьер-министр (А.Н. Шельдяев – ред.) – выходец из министерства промышленности. Я считаю, что у вас в этом блоке сильный лоббист появился, хотя он и в должности зампремьера вас поддерживал. Поэтому мы всегда говорим, что Фонд развития промышленности — один из действенных инструментов. Формируется бюджет, капитализируйте его. Фонд у нас один из лучших в стране, поэтому работает с федеральным Фондом развития промышленности, где нас слышат, видят и помогают. Поэтому всем руководителям говорю: да.
При этом Радий Хабиров отметил, что ждёт предложений по дальнейшей модернизации и инвестициям в производство – на это будут даваться деньги.
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