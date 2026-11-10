Производство сахара в Башкирии достигло 98 тысяч тонн

На сегодняшний день предприятия переработали почти 700 тысяч тонн сахарной свеклы, произвели 98 тысяч тонн белого сахара. Объем уже в несколько раз перекрывает потребности населения региона в этой продукции. Рост уровня обеспеченности населения продуктами питания является одной из целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В общей сложности предприятия заготовили 752 тысячи тонн корнеплодов. Производительность двух заводов в среднем составляет около 12 тысяч тонн свеклы в сутки.
«Такой мощности предприятия достигли благодаря реализованным инвестпроектам по модернизации производственных мощностей», — подчеркнули в министерстве сельского хозяйства РБ.
Напомним, в текущем сельскохозяйственном сезоне валовой сбор сладких корнеплодов в Башкирии превысил 1,6 млн тонн, средняя урожайность составила более 400 центнеров с гектара.
Как сообщал ранее «Башинформ», в прошлом «сахарном» сезоне оба завода Башкирии – в Раевском и Чишмах – переработали более 1,75 млн тонн свеклы урожая 2025 года. Предприятия произвели в общей сложности 238,3 тысячи тонн сахара. Это в несколько раз перекрывает потребности населения республики.
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