На Куйбышевской магистрали с начала года произошло 12 ДТП

За десять месяцев с начала года в результате столкновений на железнодорожных переездах погибли три человека и четверо пострадали, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Всего за январь – октябрь текущего года на переездах Куйбышевской магистрали произошло 12 случаев столкновения автомобильного и железнодорожного транспорта. Это на 35% больше, чем за десять месяцев прошлого года.

– Для предупреждения ДТП на железной дороге постоянно следят за состоянием и своевременным капремонтом переездов и их заградительного оборудования. Призываем быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов, – обратились железнодорожники к водителям автотранспорта.