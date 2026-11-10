Башкирская чечевица востребована в Татарстане

Пробы бобовой культуры, отобранные государственными инспекторами Россельхознадзора в 22 партиях, в соответствии с требованиями фитосанитарной безопасности ЕАЭС, прошли все необходимые лабораторные экспертизы.
«По результатам энтомологических и гербологических экспертиз в исследованных образцах карантинных вредных организмов не выявлено, — подчеркнули в надзорном ведомстве. — Выданы карантинные сертификаты. Башкирская чечевица реализована в Татарстан».
Ранее Башинформ сообщил о том, что Башкирия значительно увеличила экспорт масличного льна. Главные покупатели башкирского льна — Китай и Казахстан. Эти страны обеспечивают более 90 процентов всего экспорта.
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