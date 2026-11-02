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13:18 (UTC+5), 02 Ноября 2026

В Башкирии наладили освещение Р-240 от Уфы до Стерлитамака

Общая протяжённость электролиний составляет почти 200 км.

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Элина Ахметова

В Башкирии приведено в работоспособное состояние электроосвещение федеральной трассы Уфа — Оренбург на участке от развязки на аэропорт до Рощинского (км 16+900 — км 110+400).

Об этом сообщил директор уфимского филиала ФКУ «Уралуправтодор» Дмитрий Горб на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе.

Общая протяжённость восстановленной сети составила 191,5 км, из них справа (по ходу километража трассы) —  96,3 км, слева — 95,2 км. Запланированные работы выполнены на 100%, отметил Дмитрий Горб.

Всего в системе более 5 тыс. светильников (5038), на сегодня 168 из них требуют ремонта или замены.

Также ведутся работы по замене опор светильников, повреждённых в результате ДТП. Всего в текущем году таких 68. Большинство из них — 48, уже заменены. Оставшиеся 20 будут готовы к 15 декабря: ожидается поставка опор и комплектующих.

В четверг, 29 октября, из-за сбоя системы произошло отключение света на протяжении 3 км. Дмитрий Горб отметил, что в первую половину пятницы, 30 октября, проблема была решена.

«Освещённая трасса — это очень комфортно и очень значимо для безопасности движения. И, конечно, когда внезапно попадаешь в полную темноту — это не есть хорошо. Нужно следить за освещением как следует. Попрошу ещё один доклад по окончании ремонтов», — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

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