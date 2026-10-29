Госдума приступила к рассмотрению федерального бюджета на 2027-2029 годы

Государственная Дума на пленарном заседании рассматривает в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
— В бюджете сохранены ключевые приоритеты — это выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами, решение задач специальной военной операции, обеспечение победы в СВО и вопросы достижения поставленных Президентом национальных целей развития, — отметил вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Заложены необходимые ассигнования на индексацию всех социальных обязательств. На уровень инфляции будут проиндексированы выплаты ветеранам, инвалидам, материнский капитал», — добавил он.
Страховые пенсии в 2027 году будут проиндексированы дважды: с 1 февраля — на 6,8% с учетом уровня инфляции и с 1 апреля дополнительно на 3,3 % по прогнозируемому темпу роста зарплаты.
Прожиточный минимум вырастет до 20 227 руб., а величина МРОТ — до 28 935 руб.
Продолжится реализация программ развития образования и здравоохранения. На эти цели на 2027 год заложено 3,6 трлн руб. В том числе средства пойдут на строительство новых объектов образования: школ, детских садов, их ремонт. Средства предусмотрены и на модернизацию вузов, жилой и учебной инфраструктуры, строительство кампусов.
Глава минфина РФ особо отметил, что проект федерального бюджета на 2027–2029 годы реалистичен и сбалансирован: он был подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и мировой экономики.
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