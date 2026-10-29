Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
16:34 (UTC+5), 29 Октября 2026

Госдума приступила к рассмотрению федерального бюджета на 2027-2029 годы

В нём сохранены ключевые приоритеты.

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Элина Ахметова

Государственная Дума на пленарном заседании рассматривает в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

— В бюджете сохранены ключевые приоритеты — это выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами, решение задач специальной военной операции, обеспечение победы в СВО и вопросы достижения поставленных Президентом национальных целей развития, — отметил вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Заложены необходимые ассигнования на индексацию всех социальных обязательств. На уровень инфляции будут проиндексированы выплаты ветеранам, инвалидам, материнский капитал», — добавил он.

Страховые пенсии в 2027 году будут проиндексированы дважды: с 1 февраля — на 6,8% с учетом уровня инфляции и с 1 апреля дополнительно на 3,3 % по прогнозируемому темпу роста зарплаты.

Прожиточный минимум вырастет до 20 227 руб., а величина МРОТ — до 28 935 руб.

Продолжится реализация программ развития образования и здравоохранения. На эти цели на 2027 год заложено 3,6 трлн руб. В том числе средства пойдут на строительство новых объектов образования: школ, детских садов, их ремонт. Средства предусмотрены и на модернизацию вузов, жилой и учебной инфраструктуры, строительство кампусов.

Глава минфина РФ особо отметил, что проект федерального бюджета на 2027–2029 годы реалистичен и сбалансирован: он был подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и мировой экономики.

Ранее сообщали о параметрах бюджета Башкирии.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru