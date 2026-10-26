В Башкирии отменили запрет на канистры на АЗС

В Башкирии крупные сети отменяют запрет на канистры на автозаправках региона. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе. Это связано со стабилизацией ситуации на топливном рынке.
– Мы видим это своими глазами — очередей на АЗС не стало, или же они очень небольшие, – отметил руководитель республики.
Радий Хабиров выразил благодарность компаниям «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Газпромнефтехим Салават», руководителям АЗС, поблагодарил минобороны и региональное подразделение «БАРС», в котором уже более тысячи человек: «Благодарю нефтяников и наших защитников, обеспечивших эффективную защиту от терактов».
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