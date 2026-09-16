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12:36 (UTC+5), 16 Сентября 2026

Аравия заинтересовалась башкирской нефтехимией

Республика представила королевству свой инвестиционный, туристический и промышленный потенциал.

Фото: правительство РБ | pravitelstvorb.ru
Элина Ахметова
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В ЦУР Башкортостана прошла встреча представителей власти и бизнес-сообщества республики и делегации Королевства Саудовская Аравия. Первый вице-премьер – глава минэкономразвития РБ Рустам Муратов сообщил, что гости заинтересованы в продукции башкирской нефтехимии и для них подготовят пул готовых к сотрудничеству предприятий. Среди перспективных направлений он назвал также сельское хозяйство и туризм: медицинский и агро-, халяль- и промышленный.

АПК является вторым по перспективности направлением: в 2025 году Россия вошла в десятку крупнейших поставщиков продовольствия в Саудовскую Аравию. Основу поставок составили пшеница, ячмень и мясо птицы. Башкирия также может занять свою нишу в этой цепочке, предлагая продукцию, сертифицированную по стандартам «Халяль».

– Республика является одним из первых регионов, присоединившихся к концепции Halal Friendly. Это создаёт дополнительные возможности для развития деловых и туристических связей. Кроме того, развивающийся в регионе пилотный проект по внедрению партнёрского финансирования и исламского банкинга может стать дополнительным инструментом при выстраивании расчётов с саудовскими контрагентами, – напомнили в пресс-службе кабмина. 

Потенциальным инвесторам направят презентационные материалы. 

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