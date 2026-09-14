Жителям Башкирии объяснили, как избежать афер с цифровым рублём

C 1 сентября в России запущен цифровой рубль, и сразу он стал фигурировать в мошеннических схемах. Причём самый распространённый приём — инвестиции в цифровой рубль, тогда как он создан как инструмент расчётов, а не вложений. Отдельная схема создана на основе страхов перед принудительным переводом накоплений в «цифру» по невыгодному курсу (тогда как курс равнозначный). И чтобы спасти деньги, их нужно перевести на некий счёт, теперь уже не «безопасный», а транзитный или резервный.

Не попасться на уловки мошенников поможет финансовая грамотность, считают в Нацбанке Башкирии. Замуправляющего Лилия Якупова объяснила, как не стать жертвой обмана.

«Не секрет, что мошенники умело используют в своих манипуляциях актуальную новостную повестку, чтобы их легенды выглядели правдоподобно. И цифровой рубль сейчас, в момент начала его широкого распространения, стал для аферистов как раз такой хорошей „наживкой“.

С точки зрения информационной безопасности, операционной надежности и киберустойчивости уровень защиты специальной платформы Банка России, где хранятся цифровые кошельки и проходят операции, беспрецедентно высокий. Кроме того, доступ к цифровым кошелькам, который предоставляют все подключенные к платформе банки, дополнительно запаролен — это помимо паролей на вашем смартфоне и в банковском приложении.

Другое дело — социальная инженерия: ведь и сейчас в большинстве случаев граждане теряют деньги не из-за того, что их счета взломали хакеры, а потому, что поддались на уговоры, действовали по указке мошенников, и по сути сами перевели деньги на некие «безопасные счета», будучи введенными в заблуждение.

Поэтому какой бы ни была форма денег — наличные, безналичные, цифровые, главное — не терять бдительности и соблюдать правила кибербезопасности. Не надо передавать разблокированный телефон другим людям, нельзя делиться паролями и кодами доступа и так далее.

Еще важный момент: цифровые рубли люди будут использовать по желанию. Поэтому ни банки, ни какие-либо госорганы и прочие организации не будут звонить и писать вам с предложением открыть цифровой кошелек, обменять наличные и безналичные деньги на цифровые рубли. Если кто-то предлагает вам что-то подобное — это мошенники.

Кроме того, цифровой рубль создан как инструмент для переводов и платежей. Вклады, инвестиции, кредиты в цифровых рублях — невозможны. Если кто-то предлагает выгодно вложить, инвестировать цифровые рубли — это мошенники.

С криптовалютой у цифровых рублей тоже нет ничего общего: их, как и наличные рубли, выпускает Банк России — в отличие от криптовалют, у которых нет единого эмитента, который нес бы по ним обязательства. Никакого отдельного курса цифровых рублей по отношению к другим валютам нет. Спекулировать за счет перевода цифровых рублей из одной формы в другую тоже невозможно: 1 наличный рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль» — объяснила Лилия Якупова.

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