Жители Башкирии просрочили по ипотекам 832 млн рублей

В Башкирии размер «просрочки» по ипотекам, взятым на покупку новостроек (а львиная доля в этом сегменте берётся по льготным программам), с начала года вырос на 35%: 1 января — 616 млн рублей, 1 июля — 832 млн руб. На это обратили внимание в коллекторском агентстве «Долговой консультант».
Для сравнения: на 1 января 2025 года сумма просрочки составляла 224 млн руб., на 1 января 2024 — 131 млн.
В долях от общей суммы, которую предстоит выплатить заёмщикам в Башкирии, просроченные выплаты составляли: 1 января 2024 — 0,09%, 1 января 2025 — 0,16%, 1 января 2026 — 0,45%, 1 июля 2026 — 0,65%.
Денежный объём ипотек на новостройки с начала года сократился на 7,1%: 1 января 2026 — 137,8 млрд руб., 1 июля 2026 — 128 млрд руб.
На 1 января 2025 года «портфель» льготных ипотек составлял 138,9 млрд руб., годом ранее — 138,3 млрд руб.
Ранее сообщали: средняя цена строящейся квартиры в Уфе в июле подросла до 8,06 млн рублей.
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