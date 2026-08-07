Минсельхоз России расширил направления льготного кредитования для аграриев

Согласно документу, перечень направлений целевого использования льготных кредитов дополнен двумя новыми позициями. Во-первых, сельхозтоваропроизводители (за исключением кредитных кооперативов), организации и ИП, занимающиеся переработкой продукции, смогут получить кредиты на строительство тепличных комплексов по производству рассады овощных культур с применением технологии досвечивания. Во-вторых, в перечень добавлена оплата услуг машинно-технологических станций.

Одновременно приказ повышает порог использования отечественного семенного материала для получения льготных кредитов с 50% до 70%. Для тепличных комплексов по производству рассады вводятся поэтапные требования: не менее 10% отечественных семян на второй год после ввода объекта, 30% — на третий год и не менее 50% — в последующие годы.

Изменения вступают в силу после официального опубликования.

Ранее Башинформ сообщил о том, что Башкирия вдвое увеличила экспорт семян.