Сбер представил НЕО — первый в мире терминал с искусственным интеллектом

Сбер представил НЕО — первый в мире платёжный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Устройство нового поколения объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в полноценный технологический опыт для человека и бизнеса. НЕО — собственная разработка Сбера.

Впервые терминал был представлен 4 июня на ПМЭФ-2026. До конца года Сбер планирует установить первые несколько тысяч устройств. Предзаказ уже открыт на сайте банка.

Россия — мировой лидер по развитию биометрических платежей. Сервисом «Оплата улыбкой» уже воспользовалось более шести миллионов человек, а через технологию «Вжух» ежедневно проходит более миллиона операций. Также, за счёт бесшовного сценария клиенты оставляют чаевые в три раза чаще. Новый терминал НЕО становится следующим этапом развития платёжной инфраструктуры.

Главная идея устройства — технологии должны адаптироваться под человека, а не человек под технологии.

Экран терминала автоматически регулирует угол наклона под конкретного покупателя. Камера с лидаром узнаёт при любом освещении — система распознаёт лицо благодаря ToF-камере с 3D-картографией лица, широкому углу обзора, адаптивной подсветке и ИИ-алгоритмам распознавания. Терминал оснащён 8-ядерным процессором с NPU-чипом, который обеспечивает плавность и скорость работы интерфейса и самого устройства. Кроме того, у экрана НЕО на 60% выше разрешение, чем у предыдущего поколения.

Устройство выполнено в футуристичном дизайне, вдохновлённом эстетикой космических технологий и идеей движения вперёд.

НЕО, так же как и текущие терминалы, поддерживает все современные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Через терминал можно оформить оплату частями (BNPL), оставить чаевые, увидеть баланс бонусов Спасибо и сразу использовать их при покупке.

По данным Сбера, использование сервиса оплаты частями увеличивает средний чек на 20–40%, а в ряде категорий — более чем на 50%. Уже сейчас Сбер тестирует рекомендательные ИИ-модели для BNPL-сценариев: система сможет предлагать оплату частями в нужный момент — с учётом контекста покупки и клиентского поведения.

НЕО — это не просто новый терминал. Сбер формирует новую инфраструктуру взаимодействия человека, бизнеса и искусственного интеллекта в офлайн-торговле.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«НЕО — это уже не просто терминал, а новое поколение платёжных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приёма платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платёжной инфраструктуры».

XXIX Петербургский международный экономический форум прошел с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.