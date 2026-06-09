Башкирские нефтяники направили 6,9 млрд рублей на природоохранные проекты

В 2025 году «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») инвестировала в природоохранные проекты 6,9 млрд рублей. Средства были направлены на экологические программы и сохранение биоразнообразия, говорится в сообщении компании.
Благодаря газовой программе уровень полезного использования попутного нефтяного газа достиг 96,1%, при законодательном нормативе не менее 95%. Это повышает чистоту атмосферного воздуха над городами и районами Башкирии.
Большое внимание уделяется надёжности трубопроводов. Наряду с профилактической заменой труб в 2025 году впервые на территории Башкортостана был введен в эксплуатацию трубопровод из композитных материалов. Как отмечают специалисты компании, использование пластиковых труб вместо традиционных стальных позволяет существенно повысить экологическую и промышленную безопасность трубопроводов, а также эффективность транспортировки нефти.
Экологические службы предприятия постоянно следят за состоянием окружающей среды. В 2025 году были взяты и проанализированы более 168 тыс. проб воздуха, воды и почвы. В жилой зоне северной части Уфы работают две автоматические станции контроля атмосферного воздуха, что обеспечивает контроль экологической обстановки в городе.
- Нефтяники республики продолжают заботиться о биологическом разнообразии. В водные объекты на территории Башкортостана, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ненецкого автономного округа было выпущено более 323 тыс. мальков лососевых и осетровых пород рыб. В Башкортостане и Тюменской области высажено 255 тысяч саженцев сосны и ели на площади более 73 гектаров, - рассказала эксперт по охране окружающей среды АНК «Башнефть» Ольга Янчук.
Биологические очистные сооружения Уфимской группы нефтеперерабатывающих заводов – один из крупнейших экологических проектов «Роснефти». Они обеспечивают полную очистку промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков. Технология мембранного биореактора удаляет из сточных вод все примеси и микроорганизмы. В результате качество воды соответствует нормативам, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного назначения. В 2025 году очистные сооружения переработали более 23 млн м3 стоков, что позволило в 2,5 раза увеличить объем повторно используемой в технологических процессах воды.
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