Ак Барс Банк заключил первую сделку по исламскому факторингу

Ак Барс Банк реализовал первую сделку по исламскому факторингу с «ИTLE Kitchen» — фабрикой-кухней по производству готовых блюд и полуфабрикатов по халяль-стандартам. Предприятие входит в экосистему «Халяль 360 ITLE», которая объединяет стейк-кафе, бистро, кулинарию, формат стритфуда, а также производство готовых блюд для федеральных сетей и кейтеринга.

Исламский факторинг позволит «ИTLE Kitchen» с помощью банка покупать сырье для производства халяльной продукции без процентов. Банк приобретает сырье и предоставляет рассрочку до 120 дней, покрывая весь цикл — от производства до доставки и продажи. При этом клиент не несет риски.

«На мой взгляд, производители халяльной продукции выпускают товар высшего качества. Однако они сталкиваются с ограничением доступа к заемным средствам из-за невозможности платить проценты и принимать риски, что вынуждает их брать дорогие займы у частных лиц. Мы стремимся создать равные условия, помогая клиентам правильно выстраивать цепочки поставок и обеспечивать пополнение оборотных средств с соблюдением всех религиозных требований», — прокомментировал управляющий директор — руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Алексей Дробот.

«Наш завод производит готовую халяль еду и работает с крупными федеральными сетями, ритейлом и небольшими покупателями, отгружая 25–30 тысяч упаковок в сутки. Доставляем продукцию в Татарстан, Поволжье, Центральный федеральный округ, Башкортостан и Екатеринбург. Все бизнес-процессы строим по принципу „Халяль 360°“, то есть на всех этапах и во всех процессах придерживаемся принципов „дозволенности“, включая применяемые финансовые инструменты. Партнерское финансирование от Ак Барс Банка позволит нам высвободить средства и направить их в рост бизнеса», — подчеркнул генеральный директор «ИTLE Kitchen» Рамис Ахмадуллин.

«Экспертная группа при ДУМ РТ занимается разработкой и сопровождением исламских финансовых продуктов. Контроль и аудит осуществляются внешними аудиторами из Совета улемов ДУМ РТ. В сотрудничестве с Российским центром исламских финансов при Российском исламском университете создано около 25 уникальных продуктов, включая исламский факторинг. Ключевой партнер — Ак Барс Банк с широкой линейкой исламских финансовых продуктов. Сделка по исламскому факторингу — важный шаг для развития бизнеса и исламских финансов в целом, служащий катализатором для адаптации бизнес-направлений под исламское финансирование», — резюмировал секретарь Совета улемов ДУМ РТ, начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булат хазрат Мубараков.

Отметим, Ак Барс Банк первым в России получил сертификат полного соответствия факторинга нормам шариата, включая возможность закупки сырья на баланс банка и реализацию его производителям халяльной продукции. Это стало возможно после вхождения Татарстана в эксперимент по партнерскому финансированию.

Узнать подробнее об исламском факторинге и оставить заявку можно по ссылке.