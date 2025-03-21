Cтавки по вкладам могут уйти ниже «ключевой» – ВТБ

После решения ЦБ РФ ставки по вкладам физлиц на рынке могут продолжить движение вниз. Пока пиковые значения держатся на уровне ключевой ставки, и у вкладчиков остается возможность выгодно разместить свои средства. В дальнейшем доходность по вкладам может прийти к более привычному значению ниже уровня ключевой ставки. На рынке розничного кредитования возможны точечные изменения, но спрос продолжит сокращаться. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Ранее Центральный Банк на очередном заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Для ужесточения кредитно-денежной политики весомых оснований сейчас нет. В пользу сохранения ставки также играет укрепление рубля: стоимость импортных товаров должна несколько снизиться, что положительно повлияет на уровень инфляции. При этом в середине-конце весны тренд на укрепление курса рубля может развернуться, отмечает эксперт.

Вместе с тем, рынок сбережений в России продолжит активно развиваться. Несмотря на снижение ставок, пиковые значения пока остаются на уровне ключевой ставки. Основной фокус банков направлен на привлечение средств на сроки 3-6 месяцев, и эта ситуация сохранится. По накопительным счетам приветственная ставка также сопоставима с уровнем ключевой. Клиенты, на которых приветственная ставка не распространяется, за счет различных надбавок могут получать от банков в среднем 15-16% годовых.

На рынке кредитования физлиц ставки сохранятся на прежнем уровне, считает эксперт. Возможны точечные снижения по отдельным продуктам, обусловленные изменением стоимости привлечения средств на рынке. Но в целом, пока регулятор придерживается консервативной денежно-кредитной политики, рассчитывать на значительное снижение ставок по кредитам не стоит.

Наиболее сложной ситуация по мнению Горшкова будет в сегменте автокредитования, где сокращение выдач по итогам года может быть существеннее, чем прогнозировалось ранее. Сдерживающим фактором выступит планируемое введение макропруденциальных лимитов и обязательное подтверждение доходов. В ипотеке из-за произошедшего движения ставок и смягчения регуляторики во втором полугодии объем выдач, наоборот, может быть выше ожидаемого.

«Рынок сбережений преодолел пик ставок, но движение останется плавным, и возможность зафиксировать экстрадоходность сохраняется. Главное - не упустить нужный момент и разместиться под высокий процент «вдолгую». На кредитном розничном рынке, даже несмотря на аккуратную корректировку ставок, мы пока не видим четких сигналов о скором «ренессансе». Поэтому год вкладчика в России продолжится», - подчеркнул Георгий Горшков.