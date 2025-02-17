«Технологии Добра» от Совкомбанка приносят 6 рублей пользы на каждый вложенный рубль

Федеральный благотворительный проект Совкомбанка и Sk Финтех Хаб «Технологии Добра» опубликовал результаты работы за 2024 год и планы на текущий год.

По данным отчета каждый рубль, вложенный Совкомбанком и партнерами в развитие проекта в 2024 году, приносил НКО 6 рублей благотворительной помощи. В следующем году «Технологии Добра» планируют увеличить эффективность проекта до 10 рублей помощи на каждый вложенный рубль.

«Технологии Добра» – это платформа, через которую присоединившиеся к проекту НКО могут получать необходимые для полноценной и безопасной цифровой деятельности продукты и сервисы бесплатно или со значительными скидками.

Основной целью проекта является организация инфраструктурной поддержки и цифрового развития некоммерческих организаций и благотворительных фондов в России.

За 2024 год поступило более 750 заявок от НКО на присоединение к «Технологиям Добра». 401 НКО уже пользуются продуктами и услугами проекта.

«Как правило, людям, не знакомым с работой некоммерческих организаций, сложно понять, как они функционируют и как распределяются входящие средства. Регулярная отчетность о деятельности важна как для действующих, так и для потенциальных благотворителей, так как она демонстрирует, насколько эффективно используются средства. Поэтому мы всегда призываем НКО, с которыми сотрудничаем, показывать свою отчетность. В этом году мы также впервые публикуем годовой отчет и планируем делать это ежегодно», — отметил генеральный директор Совкомбанк Технологии Вячеслав Литовченко.

Полная версия отчета тут.