Фото: АНК "Башнефть" | АНК "Башнефть"
14 Февраля 2025, 12:12 (UTC+5)

Уфимская нефтехимия победила во Всероссийском конкурсе качества

Сразу три диплома победителя во Всероссийском конкурсе качества продукции получили продукты, произведенные в Уфе на заводе «Уфаоргсинтез». Эксперты высоко оценили ключевые продукты предприятия: изопропилбензол, «башкирский полипропилен» бален и синтетический каучук СКЭПТ.

Конкурсная комиссия провела комплексный анализ деятельности завода, включая соответствие продукции ГОСТ и техническим условиям, объемы производства и качество сырьевой базы, а также компетенции персонала и состояние производственных мощностей, и эффективность системы менеджмента качества.

Изопропилбензол с чистотой 99,97% — уникальный для российского рынка продукт, превосходящий мировые стандарты. Используется в производстве фенола и ацетона, критически важных для химической, фармацевтической и других отраслей промышленности.

Полипропилен «бален» — востребован в автомобилестроении, медицине (производство СИЗ), электротехнике и изготовлении полимерных труб. Отличается высокой прочностью, что позволяет применять его в системах горячего водоснабжения.

СКЭПТ — единственный в России синтетический каучук для выпуска кабельной изоляции, автошин, герметиков и нефтегазовых присадок. Продукт производится только в Уфе на «Уфаоргсинтез» (входит в нефтехимический комплекс «Башнефти» и «Роснефти»).

Победа в конкурсе, где участвовали сотни предприятий, подтверждает лидерство «Уфаоргсинтеза» в нефтехимической отрасли и укрепляет позиции России в импортозамещении. Теперь завод имеет право размещать логотип Всероссийской организации качества на продукции и сопроводительной документации, что повышает доверие со стороны потребителей.

«Это признание — результат системной работы по модернизации производства и внедрению передовых стандартов», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.

