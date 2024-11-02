Ак Барс Банк повысил процентные ставки по вкладам

С 31 октября клиенты Ак Барс Банка могут открыть вклад на более выгодных условиях.

Теперь вклад «Урожайный» сроком на 6 месяцев может приносить доходность до 21%* годовых. Базовая ставка по депозиту — 19,5%, а новые клиенты** при подключении Коробки*** могут получить максимальную выгоду.

Также банк увеличил ставки по вкладу «Акционный» до 20% годовых. За открытие вклада сроком на 6 месяцев банк начислит 19,5%, на 1 год — 19% годовых. Увеличенные ставки доступны для новых клиентов и при подключении Коробки. Максимальная сумма депозита — до 5 млн рублей.

Выплата процентов — в конце срока, акционные депозиты не предусматривают возможность пополнения и частичного снятия денежных средств.

Открыть вклады можно в мобильном приложении, интернет-банке Ак Барс Онлайн и в отделениях банка.

* Максимальная сумма депозита — 100 тысяч рублей. ** Новые клиенты — физические лица, которые на момент заключения договора вклада не имеют в Ак Барс Банке действующих и/или не имели заключенных в течение последних 90 календарных дней договоров срочных вкладов. *** Коробка — комплекс (пакет) продуктов и услуг (сервисов), предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании.