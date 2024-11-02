Ак Барс Банк повысил процентные ставки по вкладам

С 31 октября клиенты Ак Барс Банка могут открыть вклад на более выгодных условиях.
Теперь вклад «Урожайный» сроком на 6 месяцев может приносить доходность до 21%* годовых. Базовая ставка по депозиту — 19,5%, а новые клиенты** при подключении Коробки*** могут получить максимальную выгоду.
Также банк увеличил ставки по вкладу «Акционный» до 20% годовых. За открытие вклада сроком на 6 месяцев банк начислит 19,5%, на 1 год — 19% годовых. Увеличенные ставки доступны для новых клиентов и при подключении Коробки. Максимальная сумма депозита — до 5 млн рублей.
Выплата процентов — в конце срока, акционные депозиты не предусматривают возможность пополнения и частичного снятия денежных средств.
Открыть вклады можно в мобильном приложении, интернет-банке Ак Барс Онлайн и в отделениях банка.
* Максимальная сумма депозита — 100 тысяч рублей. ** Новые клиенты — физические лица, которые на момент заключения договора вклада не имеют в Ак Барс Банке действующих и/или не имели заключенных в течение последних 90 календарных дней договоров срочных вкладов. *** Коробка — комплекс (пакет) продуктов и услуг (сервисов), предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.