Башкирские нефтяники внедрили новую систему управления автотранспортом

Благодаря внедрению новой системы управления транспортом существенно снижены временные потери в работе транспорта, обслуживающего буровые бригады, бригады текущего капитального ремонта скважин и нефтепромыслового оборудования. Применение инновационной технологии позволяет повысить эффективность использования автопарка и в конечном итоге производственных процессов в целом.
Единый центр управления транспортом позволяет координировать в режиме онлайн работу служебного транспорта на территории производственной деятельности. В Центр поступает вся информация о технологическом или легковом транспорте: местонахождение, статус исполнения заказов, контакты водителей и многое другое.
Система позволяет обеспечивать транспортные потребности сразу нескольких предприятий Компании в течение одной смены. Центр работает под управлением собственной телематической электронной платформы «Роснефти».
