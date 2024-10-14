Фото: АНК «Башнефть»
12:01 (UTC+5), 14 Октября 2024

Башкирские нефтяники внедрили новую систему управления автотранспортом

В Башкирии на базе «Башнефти» заработал Единый центр управления транспортом. Он значительно повышает эффективность использования автомобильного парка и, по предварительным оценкам, позволит экономить до 350 млн рублей ежегодно.

Благодаря внедрению новой системы управления транспортом существенно снижены временные потери в работе транспорта, обслуживающего буровые бригады, бригады текущего капитального ремонта скважин и нефтепромыслового оборудования. Применение инновационной технологии позволяет повысить эффективность использования автопарка и в конечном итоге производственных процессов в целом.

Единый центр управления транспортом позволяет координировать в режиме онлайн работу служебного транспорта на территории производственной деятельности. В Центр поступает вся информация о технологическом или легковом транспорте: местонахождение, статус исполнения заказов, контакты водителей и многое другое.

Система позволяет обеспечивать транспортные потребности сразу нескольких предприятий Компании в течение одной смены. Центр работает под управлением собственной телематической электронной платформы «Роснефти».

