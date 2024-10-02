Минсельхоз Башкирии заверил, что дожди не отразились на стоимости продукции АПК

Чрезвычайные условия уборки урожая и неблагоприятная погода никак не отражаются на стоимости сельхозсырья и готовой продукции агропромышленного комплекса Башкирии. Об этом в программе «Честно говоря» заявил и. о. вице-премьера РБ — министра сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

Напомним, июль 2024 года в республике стал рекордсменом по количеству дождей за последние 30 лет. Для аграриев и фермеров нескольких районов данный период выдался довольно напряженным из-за последствий паводка.

«Мы производим намного больше, чем потребляет сама республика. Например, 2023 год стал рекордным, когда мы около миллиона тонн продукции экспортировали в 44 страны мира. Мы полностью обеспечили свою продовольственную безопасность, но нам очень важно увеличивать обороты и продолжать продажу за пределы региона. Это подушка безопасности, чтобы наши жители ни в чем не нуждались. Правда, цены на сельхозсырье для аграриев некомфортные — дешевые», — прокомментировал Фазрахманов.