В Башкирии сенажа заготовили сверх плана

В Башкирии завершается заготовка кормов для животноводства. Обеспеченность кормами в регионе составила 21,7 центнера кормовых единиц на условную голову, или 89%. Несмотря на неблагоприятные погодные условия во время уборки, животные будут обеспечены кормом на зиму, отметили в минсельхозе РБ. Напомним, в августе пришлось вводить режим ЧС из-за переувлажнения почвы.

Сенажа заготовлено уже свыше плана — 111%, почти 1,24 млн тонн. Сена припасено почти 595 тыс. тонн. Продолжается заготовка самого позднего вида — силоса. На сегодня заложено 640,7 тыс. тонн квашеной зелёной массы.

Больше всех силоса на зимовку заложили аграрии Аургазинского, Илишевского, Татышлинского, Дюртюлинского, Стерлитамакского и Чекмагушевского районов — от 43 до 70 тыс. тонн в каждом.