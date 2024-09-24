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24 Сентября , 21:31

В Уфе застройщика территорий у Восточного выезда выберут на торгах

Администрация Уфы приняла постановление о проведении торгов на право заключения договора комплексного развития территории севернее деревни Елкибаево.

Это территория между существующим населённым пунктом и Восточным выездом. Развитие Зауфимья называлось одной из целей строительства дороги.

Согласно документу, в новом микрорайоне планируется построить 1,7 млн кв. м жилья - малоэтажной, средне- (менее 8 этажей) и многоэтажной (более 9 этажей) многоквартирной застройки. Планом предусматривается полный комплекс инфраструктуры - от парковок и объектов ЖКХ до зданий образовательных и культурных учреждений.

Минимальный объем инвестиций в развитие территории составит 207 миллиардов рублей. В распоряжении инвестора должно быть не менее 1,7 млрд руб. для строительства в течение года не менее 15 тыс. кв. м жилья для предоставления гражданам по республиканским и муниципальным программам.

Ранее сообщалось, что Уфе было дано разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа.

Автор:Сергей Николаев
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