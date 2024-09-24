В Нацбанке по Башкирии пройдет день открытых дверей

Уже в эту субботу, 28 сентября, в Уфе пройдет День открытых дверей Банка России.

Традиционное ежегодное мероприятие состоится в отделении – Национальном банке по Республике Башкортостан Банка России (ул. Театральная, 3). В этом году День открытых дверей пройдет под знаком 450-летия Уфы.

Сотрудники банка подготовили насыщенную познавательную программу, с помощью которой гости смогут познакомиться с историей банковского дела и повысить финансовую грамотность. Все желающие смогут узнать, как не попасться на уловки кибермошенников, а также о новациях в сфере финансов: в их числе программа долгосрочных сбережений, партнерское финансирование и цифровой рубль. Каждому из этих направлений посвящена отдельная лекция.

Мероприятие бесплатное. Нужно лишь предварительно записаться на сайте Банка России. Не забудьте взять паспорт! Дети младше 14 лет допускаются в сопровождении взрослых.

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