Башкирия стала лидером среди регионов с максимальным ростом выдачи льготной ипотеки

В августе 2024 года, после того как прекратилось падение выдачи ипотечных кредитов по льготным программам, в республике было выдано 1,24 тыс. ипотек по всем льготным программам на сумму 6,14 млрд руб. Это больше на 13% и 30% соответственно по отношению к прошлому месяцу, говорится в аналитическом исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средний чек льготной ипотеки в августе составил почти 5 млн руб. (4,96 млн). В среднем льготную ипотеку выдавали на 27 лет и 6 месяцев (против почти 25 лет в июле).

Согласно исследованию, в целом по стране доля первичного жилья в общем количестве льготных ипотечных кредитов в августе составила 72%, в общем объеме – 73%. При этом в июле на долю новостроек пришлось 50% в общем количестве выдач льготных кредитов и 59% в их общем объеме.

Как отметил Руслан Муфтахов, эксперт «Самолет Плюс», чтобы стимулировать спрос на новые квартиры, девелоперы предлагают различные решения.

«Застройщики разработали совместные с банками программы субсидирования, которые позволяют снизить размеры платежей: в зависимости от программы ежемесячные платежи уменьшаются на фиксированное время или на весь срок кредита. В свою очередь, чтобы привлечь клиентов в условиях сокращения рынка банки также предлагают дисконты на ставки по ипотечным кредитам. Кроме того, на определённые лоты девелоперы предлагают скидки».

Наиболее серьёзно, по словам эксперта, пострадали объекты, которые продаются по уступке прав требования. Высокие ставки и отсутствие возможности воспользоваться семейной ипотекой, условия по которой изменились с 1 июля, привели к тому, что количество сделок по таким объектам упало до исторического минимума.

Тем, кто в ближайшее время планирует приобрести недвижимость с помощью семейной ипотеки, эксперт рекомендует поторопиться:

«У некоторых банков уже заканчиваются выделенные лимиты по этой программе. Поэтому мы рекомендуем потенциальным покупателям, которые соответствуют условиям госпрограммы (семьи с детьми до 6 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет), не откладывать и воспользоваться этой возможностью прямо сейчас. Не стоит ждать: не исключено, что условия по программе снова изменятся, или же лимиты будут исчерпаны. Тогда нужно будет ждать новых решений властей по увеличению лимитов. Во время этого ожидания можно упустить выгодные предложения, ведь цены на новостройки продолжают расти».

Эксперт добавляет, что в будущем квартиру всегда можно сдавать в аренду или продать дороже. Даже оформив ипотеку по текущим ставкам, в дальнейшем её можно рефинансировать и получить более выгодные условия, отмечает представитель сервиса.