В Башкирии убрали 80% посевных площадей

В Башкирии зерновые и зернобобовые культуры скошены почти на 80% площадей — на 1,14 млн га. Об этом сообщил глава республиканского АПК Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства. Валовый намолот на сегодня — 2,5 млн тонн при средней урожайности 22 ц/га (в 2023 — 19 ц/га).

Убрано 93% озимых. Их урожайность и соответственно сбор выше, чем в прошлом году. Озимой пшеницы собирают 31 ц/га, озимой ржи — 18,2 ц/га.

Яровые зерновые обмолочены на 73% площадей, собрано 1,67 млн тонн при средней урожайности 20 ц/га (в 2023 — 18,5 ц/га).

Масличные культуры (рапс, горчица и лён) скошены на 46 тыс. га, это около 10% всех площадей (485,4 тыс. га).

Намолочено более 72 тыс. тонн маслосемян, урожайность — 16,6 ц/га.

Начинается уборка самой поздней культуры — подсолнечника, которым засеяно 315 тыс. га. К работам приступили в Куюргазинском, Кушнаренковском, Кугарчинском, Стерлибашевском районах.