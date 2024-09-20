В Уфе практически завершена подготовка к осенне-зимнему сезону

О подготовке к работе в отопительный период 2024-2025 годов доложил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы Антон Тристан на совещании оперативного штаба администрации города.

Он сообщил, что основной перечень мероприятий по подготовке к новому осенне-зимнему сезону завершен. Кроме этого, завершается капитальный ремонт тепловых сетей.

- 13 сентября подписан паспорт готовности потребителей к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Сейчас ведется работа по оформлению паспортов готовности объектов по производству тепловой и электрической энергии. До 30 сентября документы будут представлены в Западно-Уральское управление Ростехнадзора по Республике Башкортостан, – отметил Антон Тристан.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии создается цифровая система автоматизации и контроля в сфере ЖКХ.