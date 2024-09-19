В Уфе завершено благоустройство двора 6 многоквартирных домов

В Советском районе Уфы завершили благоустройство еще одной большой дворовой территории в рамках программы «Башкирские дворики» по улице Рихарда Зорге, объединяющей 6 многоквартирных домов №№ 26/1, 26/2, 26/3, 28/1, 28/2, 28/3.



Вчера, по случаю открытия обновленного двора, прошел большой праздник с яркой концертной программой, мастер-классами, детскими играми и вкусным пловом.



В рамках программы во дворе установлены: опоры освещения, видеокамеры, 2 детских игровых комплекса, 1 спортивная площадка, 6 игровых малых архитектурных форм; скамейки и урны. Обустроены парковочные места, тротуары и прогулочные зоны. Кроме того, в ходе акции «Зеленая Башкирия» во дворе запланировано дополнительное озеленение.

Как сообщал Башинформ, наиболее масштабной по затратам республиканского бюджета является программа «Башкирские дворики».

«Мы изначально задумывали программу так, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс, заинтересованы в результате. Проект благоустройства разрабатывается с учетом их мнения. Это правильно - только сами жильцы дома знают, каким должен быть их двор. Как итог, по всей республике появляются нетиповые, уникальные территории», — заявил ранее об инициированных им «Башкирских двориках» Глава республики Радий Хабиров.

За период реализации программы с 2019 года в регионе было благоустроено 1326 дворовых территорий, объединяющих 2153 многоквартирных дома, на общую сумму 6,5 млрд рублей. В домах, дворы которых вошли в проект, проживают 400 тысяч человек. На текущий год на эту программу выделен 1 млрд рублей.