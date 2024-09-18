БМК получил комплексное экологическое разрешение

Комплексное экологическое разрешение (КЭР) регламентирует обязательные требования к предприятию в области охраны окружающей среды и заменяет три ранее действовавших документа: разрешение на выбросы в атмосферный воздух, разрешение на сбросы в водный объект, а также нормативы образования и размещения отходов. При этом КЭР не сводится к простому объединению действовавших ранее разрешений и лимитов. Основное отличие заключается в нормировании на основе соответствия процессов предприятия технологическим показателям наилучших доступных технологий, которые утверждены соответствующими приказами Минприроды России. Наличие у предприятия КЭР свидетельствует о том, что его деятельность полностью соответствует установленным требованиям и не нарушает природоохранное законодательство.

Для разработки, подачи и сопровождения заявки на получение КЭР БМК тендерным путем выбрал филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по Республике Башкортостан» – ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» (ЦЛАТИ), обладающее достаточным опытом в области разработки заявительной документации для получения КЭР. Специалисты ЦЛАТИ посетили металлургическую площадку БМК, где совместно с работниками группы экологической безопасности и другими специалистами комбината провели инвентаризацию выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водный объект, образования и размещения отходов производства, а также выполнили необходимые замеры. Затем началась разработка нормативных документов. В свою очередь БМК разработал программу производственного экологического контроля, направленную на соблюдение технологических показателей в рамках применения наилучших доступных технологий, установленных Минприроды России.

«Процесс, предшествующий получению КЭР, для нас новый, было много непростых моментов. В результате совместных с Росприроднадзором продуктивных и оперативных действий мы досрочно получили важный разрешительный документ. В нём прописаны технологические нормативы, нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов и лимиты на размещение отходов производства и потребления», – отметил главный эколог АО «БМК» Игорь Татаркин.

КЭР выдано БМК на семь лет, с возможностью продления на такой же срок при условии соблюдения установленных нормативов.

«Одна из приоритетных задач, стоящих перед комбинатом, заключается в минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Получение КЭР – один из важнейших шагов на пути к ее решению», – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Сергей Федоров.