В Башкирии предприниматель забросил 5 га сельхозугодий

Индивидуальный предприниматель забросил почти пять гектаров сельхозугодий в Благовещенском районе Башкирии, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Заросший сорняками и кустарниками земельный участок сельскохозяйственного назначения обнаружили в ходе внепланового рейда сотрудниками надзорного ведомства в границах сельского поселения Изяковский сельсовет.

«По результатам выездного обследования арендатору земельного участка Морозовой П.Д. выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как сообщал Башинформ, также в Благовещенском районе сотрудники Россельхознадзора в июне этого года провели выездное обследование двух земельных участков сельхозназначения в границах сельского поселения Волковский сельсовет и обнаружили зарастание участков сорной и древесно-кустарниковой растительностью на общей площади более 173,5 га.

Напомним, по словам руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по региону Руслана Байкеева, из 6,2 млн га сельскохозяйственных земель в Башкирии площадь неиспользуемых земель или потенциальной пашни для ввода в оборот составляет 209 тысяч га.

В прошлом году благодаря принятым надзорным ведомством мерам в сельскохозяйственный оборот введены более 10 тысяч га ранее неиспользуемых земель в Благовещенском, Бураевском, Татышлинском, Давлекановском, Салаватском, Краснокамском, Федоровском и Стерлибашевском районах. За восемь месяцев 2024 года введено в оборот еще 3 тысячи га ранее неиспользуемых земель.